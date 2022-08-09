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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В окупованому Криму "бавовна": що відомо

В окупованому Криму "бавовна": що відомо

Київ • УНН

 • 649920 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. В окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють російські Telegram-канали та нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За даними Telegram-каналу Baza, "мешканці Криму повідомляють про вибухи неподалік села Новофедорівка (Сакський район - ред.). Перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним ще кілька. Чи є постраждалі – невідомо".

Нардеп Гончаренко у своєму Telegram також повідомив про вибухи у Криму і додав, що поряд із Новофедорівкою є військовий аеродром.

"У районі Новофедорівки (недалеко від Сак) вибухи!

Хочу додати, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України", - написав нардеп.

Також нардеп зауважив, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

Українські Національні Новини

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