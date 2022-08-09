В оккупированном Крыму "хлопок": что известно

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В оккупированном Крыму раздались взрывы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

По данным Telegram-канала Baza, "жители Крыма сообщают о взрывах неподалеку от села Новофедоровка (Сакский район - ред.). Первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним еще несколько. Есть ли пострадавшие – неизвестно" .

Нардеп Гончаренко в своем Telegram также сообщил о взрывах в Крыму и добавил, что рядом с Новофедоровкой есть военный аэродром.

"В районе Новофедоровки (недалеко от Сак) взрывы!

Хочу добавить, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины", - написал нардеп.

Также нардеп отметил, что от линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.

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