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ISW: кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает неэффективность своей ПВО

ISW: кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает неэффективность своей ПВО

Киев • УНН

 • 220208 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) пишет, что кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера "москва", передает УНН.

Цитата

"кремль не имеет никаких мотивов обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление "москвы". ISW пока не имеет никаких оснований самостоятельно оценить точную причину взрывов. Очевидная одновременность взрывов" на двух различных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном пожаре, но не исключает ни диверсии, ни ракетного удара большой дальности", - говорится в сообщении.

Также ISW предполагает, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Дополнение 

9 августа во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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