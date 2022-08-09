Зеленський: війна росії проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи від не відмовиться від Криму, і російська війна, яка почалася з півострова, має закінчитися його визволенням. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України", - наголосив він.
Зеленський додав, що росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найнебезпечніших місць у Європі.
"росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання росією Криму для терору. Десятки тисяч? Сотні тисяч? Від України й Грузії до Сирії та більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи й для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного й тривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму", - зазначив президент.
Доповнення
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".