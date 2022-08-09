Зеленский: война россии против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением

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"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе.

"россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическое безысходность и войну. Войну. Возможно, историки когда-нибудь определят, сколько людей было убито из-за использования россией Крыма для террора. Десятки тысяч? Сотни тысяч? От Украины и Грузии до Сирии и более отдаленных регионов. Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности. Не может быть безопасен Черноморский регион, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и продолжительного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока россия может использовать наш полуостров как свою военную базу. Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", - отметил президент.

Дополнение

Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".