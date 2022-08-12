Forbes подсчитал, сколько стоят уничтоженные российские самолеты на аэродроме «Саки» в Крыму

Детали

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 10 августа сказал, что Россия потеряла на аэродроме «Саки» 9 военных самолетов. Аналогичное количество приводят украинские расследователи «Схем». Какие именно самолеты были уничтожены – не уточняется.

В издании предполагают, что все девять утраченных самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если дороже Су-30СМ – $450 млн.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) и The New York Times пишут, что на аэродроме сгорели по меньшей мере восемь российских самолетов «на десятки миллионов долларов», не упоминая какие именно.

Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке было уничтожено по меньшей мере 11 самолетов – пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведочных самолетов Су-24МР. В таком случае взрывы в Новофедоровке стоили России примерно $300 млн.

Разведчики предполагают, что разрушенной авиатехники может быть больше – предположительно, кроме подтвержденных 11, были уничтожены еще четыре самолета, но пока это не доказано.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара. По данным их источников из Крыма, потери авиатехники россиян после удара составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму примерно $380 млн.

Напомним

9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.