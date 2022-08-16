Авиация рф уменьшила активность, после взрывов в "Саках" начали летать из "Бельбека" - ВС ВСУ

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"Мы фиксируем деятельность авиации врага, за сутки это примерно полторы сотни самолетовылетов совершают оккупанты из прилегающих к Украине территорий. Это белорусь, россия и оккупированный Крым", - рассказал Игнат.

По его словам, увеличилась авиационная деятельность с аэродрома "Бельбек", расположенного вблизи Севастополя.

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«Это объясняется тем, что определенные мероприятия проходят после взрывов на аэродроме «Саки», откуда взлетала тактическая авиация оккупантов. Но вместе с тем мы наблюдаем уменьшение активности российской авиации в течение 3-4 дней. Меньше самолетов видно на взлетающих радарах, но вместе с тем штурмовая авиация продолжает наносить удары», - сказал Игнат.

Дополнение

Украинские военные за субботу и воскресенье уничтожили два российских вертолета огневой поддержки Ка-52.