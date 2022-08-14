Українські військові за вихідні знищили два російських вертольоти Ка-52

Цитата

«Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Боєць Національної гвардії України під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку з ПЗРК «ІГЛА» збив російський штурмовик Су-25.