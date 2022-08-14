Українські військові за вихідні знищили два російських вертольоти Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українські військові за суботу та неділю знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил, передає УНН.
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«Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52», - йдеться в повідомленні.
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