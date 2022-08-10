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Нацгвардієць знищив «Іглою» російський штурмовик Су-25

Нацгвардієць знищив «Іглою» російський штурмовик Су-25

Київ • УНН

 • 1666752 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Боєць Національної гвардії України під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку з ПЗРК «ІГЛА» збив російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Національна гвардія України, передає УНН.

Цитата

«Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК «ІГЛА» по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що фатальний постріл зробив побратим вже відомого «Запорізького месника» - також боєць Національної гвардії строкової служби.

Додамо

В липні повідомлялося, що гвардієць збив «Іглою» шість російських штурмовиків Су-25.

Доповнення

На Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25.

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