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Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25

Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25

Київ • УНН

 • 814339 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Строковик Національної гвардії України, якому 19 років збив з ПЗРК «Ігла» вже шостий ворожий літак «СУ-25». Про це повідомляє Національна гвардія України, передає УНН.

Цитата

«Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною «подружкою» ПЗРК «Ігла», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали "Запорізьким месником", знову відзначився влучним пострілом.

«Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією «сушкою»!», - зазначається в повідомленні.

Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків «СУ-25» та одна крилата ракета окупантів.

«Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім», – зазначає боєць.

Доповнення

Миколаївський десантник збив російський Су-25.

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