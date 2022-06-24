Миколаївський десантник збив російський Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Миколаївський десантник у п'ятницю збив штурмовик російських окупантів Су-25 “Грач”. Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ, пише УНН.
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«Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, - інформують у пресслужбі.
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Як зазначається, броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”.
У ДШВ окремо зауважили, що даний зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації, та отримав відповідну підготовку спеціальності, про що свідчить збитий “Грач”.
«Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні», - додали в пресслужбі.
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