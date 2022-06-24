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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Миколаївський десантник збив російський Су-25

Миколаївський десантник збив російський Су-25

Київ • УНН

 • 192312 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Миколаївський десантник у п'ятницю збив штурмовик російських окупантів Су-25 “Грач”. Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, - інформують у пресслужбі.

Деталі

Як зазначається, броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”.

У ДШВ окремо зауважили, що даний зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації, та отримав відповідну підготовку спеціальності, про що свідчить збитий “Грач”.

«Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні», - додали в пресслужбі.

Нагадаємо

Як писав УНН, за чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну над Львівщиною збили 24 ворожі ракети та 11 безпілотних літальних апаратів рф.

Українські Національні Новини

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