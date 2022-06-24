Николаевский десантник сбил российский Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Николаевский десантник в пятницу сбил штурмовик российских оккупантов Су-25 “Грач”. Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ, пишет УНН.
Цитата
«Сегодня, 24 июня, на одном из направлений, военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 “Грач”, - информируют в пресс-службе.
Детали
Как отмечается, бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен с ПЗРК “Игла”.
В ДШУ отдельно заметили, что данный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации, и получил соответствующую подготовку специальности, о чем свидетельствует сбитый “Грач”.
«Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине», - добавили в пресс-службе.
Напомним
Как писал УНН, за четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину над Львовской областью сбили 24 вражеских ракеты и 11 беспилотных летательных аппаратов россии.