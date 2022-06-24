За чотири місяці над Львівщиною збили 24 ворожі ракети

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"За чотири місяці повномасштабної війни воїни ПвК "Захід" збили у небі над Львівщиною 24 крилаті ракети та 11 безпілотних літальних апаратів рф. Упродовж 24 травня – 24 червня – одну крилату ракету", – повідомив Козицький.

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Голова ОВА нагадав, що 1 червня ворог вдарив чотирма ракетами по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах. Внаслідок цього об’єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень. Постраждали п’ятеро людей. Чотирьох у стані середньої важкості госпіталізували. Ще одна людина дістала легкі поранення, від госпіталізації відмовилася.

14 червня наші сили протиповітряної оборони збили ракету, ймовірно "Калібр". Уламки впали на цегельню у Золочеві. Також були пошкоджені 26 житлових об’єктів, 3 об’єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Постраждали шестеро людей, серед них однорічний хлопчик. Усіх скерували на амбулаторне лікування.

Нагадаємо

За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами.