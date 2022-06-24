За чотири місяці по Одещині вдарило 70 ворожих ракет

КИЇВ. 24 червня. УНН. За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами. Про це під час брифінгу повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, інформує УНН із посиланням на "Суспільне".