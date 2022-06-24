За чотири місяці по Одещині вдарило 70 ворожих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами. Про це під час брифінгу повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, інформує УНН із посиланням на "Суспільне".
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"Росіяни від початку війни нанесли по Одеській області удари 70 ракетами. Загалом задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 – ракетною зброєю", – повідомив Костенко.
Нагадаємо
23 червня над Одещиною українські сили ППО збили дві російські крилаті ракети.