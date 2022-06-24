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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 60192 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 55359 просмотра

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12:52 • 34092 просмотра

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За четыре месяца по Одесской области ударило 70 вражеских ракет

За четыре месяца по Одесской области ударило 70 вражеских ракет

Киев • УНН

 • 162862 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты ударили по Одесской области 70 ракетами. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, информирует УНН со ссылкой на "Общественное".

Цитата

"Россияне с начала войны нанесли по Одесской области удары 70 ракетами. Всего задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 – ракетным оружием", – сообщил Костенко.

Напомним

23 июня над Одесской областью украинские силы ПВО сбили две российские крылатые ракеты.

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