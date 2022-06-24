За четыре месяца по Одесской области ударило 70 вражеских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты ударили по Одесской области 70 ракетами. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, информирует УНН со ссылкой на "Общественное".
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"Россияне с начала войны нанесли по Одесской области удары 70 ракетами. Всего задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 – ракетным оружием", – сообщил Костенко.
Напомним
23 июня над Одесской областью украинские силы ПВО сбили две российские крылатые ракеты.