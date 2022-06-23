По Одещині рашисти знову завдали ракетного удару, дві ракети збила ППО - ОК "Південь"

Цитата

"По Одещині вдарили ще 2 крилаті ракети, які успішно ліквідовано силами протиповітряної оборони", - йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь", поширеному Одеською міськрадою у Telegram.

Також в ОК "Південь" вказали, що "Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини", за попередніми даними, є влучання і поранений.

Доповнення

Станом на 22 червня росія тримала у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет.