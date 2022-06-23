По Одесской области рашисты снова нанесли ракетный удар, две ракеты сбила ПВО - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Над Одесской областью украинские силы ПВО сбили две российские крылатые ракеты, сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на официальную информацию ОК "Юг", пишет УНН.
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"По Одесской области ударили еще 2 крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", - говорится в официальном сообщении ОК "Юг", распространенном Одесским горсоветом в Telegram.
Также в ОК "Юг" указали, что "Николаев вновь атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области", по предварительным данным, есть попадания и раненый.
Дополнение
По состоянию на 22 июня россия держала в Черном море корабли-носители 44 крылатых ракет.