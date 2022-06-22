росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет - Міноборони

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Так, за словами Мотузяника, військові кораблі чорноморського флоту збройних сил російської федерації перебувають в акваторії Чорного і Азовського морів, продовжують ізолювати район ведення бойових дій і ведуть розвідку.

Окрім того, агрессор продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Цитата

«За даними нашої розвідки станом на сьогоднішній ранок у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Можливий одночасний сумарний ракетний залп – до 44 ракет», - сказав речник МОУ.

Доповнення

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