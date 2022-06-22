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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет - Міноборони

росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет - Міноборони

Київ • УНН

 • 97862 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. На сьогодні у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають російські військові кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, їх можливий сумарний залп становить до 44 ракет. Про це на брифінгу в середу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, за словами Мотузяника, військові кораблі чорноморського флоту збройних сил російської федерації перебувають в акваторії Чорного і Азовського морів, продовжують ізолювати район ведення бойових дій і ведуть розвідку.

Окрім того, агрессор продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Цитата

«За даними нашої розвідки станом на сьогоднішній ранок у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Можливий одночасний сумарний ракетний залп – до 44 ракет», - сказав речник МОУ.

Доповнення

На Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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