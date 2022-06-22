россия держит в Черном море корабли-носители 44 крылатых ракет - Минобороны

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Киев • УНН

 • 97862 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодняшний день в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся российские военные корабли, несущие крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, их возможный суммарный залп составляет до 44 ракет. Об этом на брифинге в среду сказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, по словам Мотузяника, военные корабли черноморского флота вооруженных сил российской федерации находятся в акватории Черного и Азовского морей, продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку.

Кроме того, агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Цитата

«По данным нашей разведки по состоянию на сегодняшнее утро, в готовности к применению в акватории Черного моря находится шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Возможный одновременный суммарный ракетный залп – до 44 ракет», – сказал спикер МОУ.

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