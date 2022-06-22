На Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки

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В командуванні попередили, що хвилювання моря підвищує вірогідність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних “мандрівниць” було виявлено на Одещині.

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“Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі, на щастя на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав. Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву в кількох метрах від берега, руйнувань та постраждалих нема”, — йдеться у повідомленні.

В Командуванні застерегли бути відповідальними за власну безпеку, вчасно і оперативно реагувати на сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо

У Коблевому на берег викинуло чергову міну яка здетонувала.