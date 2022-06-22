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На Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки

На Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки

Київ • УНН

 • 214132 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що у Одеській області на берег викинуло чергову міну яка здетонувала та зруйнувала пляжні будинки. Про це інформує УНН.

Деталі

В командуванні попередили, що хвилювання моря підвищує вірогідність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних “мандрівниць” було виявлено на Одещині.

Цитата

“Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі, на щастя на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав. Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву в кількох метрах від берега, руйнувань та постраждалих нема”, — йдеться у повідомленні.

В Командуванні застерегли бути відповідальними за власну безпеку, вчасно і оперативно реагувати на сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо

У Коблевому на берег викинуло чергову міну яка здетонувала.

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