В Одесской области на берег вывернуло мину, разрушившую пляжные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Одесской области на берег выбросило очередную мину, которая сдетонировала и разрушила пляжные дома. Об этом информирует УНН.
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В командовании предупредили, что волнение моря повышает вероятность подвергаться морским минам. Одну из таких опасных “путешественниц” было обнаружено в Одеской области.
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“Мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости к урезу воды одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания, на счастье на побережье не было посетителей, никто не пострадал. Также море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны ее уничтожено путем контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших”, — говорится в сообщении.
В Командовании предостерегли быть ответственными за собственную безопасность, вовремя и оперативно реагировать на сигналы воздушных тревог.
Напомним
В Коблевом на берег выбросило очередную мину сдетонировавшую.