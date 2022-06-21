У Коблевому на берег викинуло чергову міну яка здетонувала
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що у Коблевому на берег викинуло чергову міну яка здетонувала. Про це інформує УНН.
Цитата
"Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На відстані близько 50 метрів міна безконтрольно здетонувала. Саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.
Нагадаємо
Російські війська щадвають ракетного обстрілу по Україні із території тимчасово окупованого Криму.