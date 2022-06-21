У Коблевому на берег викинуло чергову міну яка здетонувала

Цитата

"Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну", - йдеться у повідомленні.

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На відстані близько 50 метрів міна безконтрольно здетонувала. Саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.

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