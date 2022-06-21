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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Коблево на берег выбросило очередную сдетонировавшую мину

В Коблево на берег выбросило очередную сдетонировавшую мину

Киев • УНН

 • 127666 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Коблевом на берег выбросило очередную сдетонировавшую мину. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. В Коблево волнами к берегу принесло очередную морскую мину", - говорится в сообщении.

Подробности

На расстоянии около 50 метров мина бесконтрольно сдетонировала. Именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал.

Напомним

Российские войска щадят ракетные обстрелы по Украине с территории временно оккупированного Крыма.

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