В Коблево на берег выбросило очередную сдетонировавшую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Коблевом на берег выбросило очередную сдетонировавшую мину. Об этом информирует УНН.
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"Море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. В Коблево волнами к берегу принесло очередную морскую мину", - говорится в сообщении.
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На расстоянии около 50 метров мина бесконтрольно сдетонировала. Именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал.
Напомним
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