Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 53 человек. Об этом сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Артем Семикин в социальных сетях 6 ноября, пишет УНН.

Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе 2 ноября. Пятые сутки на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы - написал Семикин.

В ГСЧС указали, что несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных российских ударов, поисково-спасательные работы продолжаются.

Дополнение

2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Как сообщал Семикин, враг коварно атаковал поселок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью.

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур