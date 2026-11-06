Кількість загиблих через авіаудар рф по Комишувасі зросла до 53

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 53 людей. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Артем Семікін у соцмережах 6 листопада, пише УНН.

Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада. П’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи - написав Семікін.

У ДСНС вказали, що попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Як повідомляв Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

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