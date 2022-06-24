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За четыре месяца над Львовской областью сбили 24 вражеские ракеты

За четыре месяца над Львовской областью сбили 24 вражеские ракеты

Киев • УНН

 • 76210 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину над Львовской областью сбили 24 вражеских ракеты и 11 беспилотных летательных аппаратов России. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Цитата

"За четыре месяца полномасштабной войны воины ПВК "Запад" сбили в небе над Львовщиной 24 крылатых ракеты и 11 беспилотных летательных аппаратов России. В течение 24 мая – 24 июня – одну крылатую ракету", – сообщил Козицкий.

Детали

Глава ОВА напомнил, что 1 июня враг ударил четырьмя ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах. В результате объекты железной дороги получили существенные повреждения. Пострадали пять человек. Четверо в состоянии средней тяжести госпитализированы. Еще один человек получил легкие ранения, от госпитализации отказался.

14 июня наши силы противовоздушной обороны сбили ракету, вероятно "Калибр". Обломки упали на кирпичный завод в Золочеве. Также были повреждены 26 жилых объектов, 3 объекта торговли и 3 админздания. Пострадали шесть человек, среди них годовалый мальчик. Всех направили на амбулаторное лечение.

Напомним

За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты ударили по Одесской области 70 ракетами.

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