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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гвардиец сбил «Иглой» уже шестой российский штурмовик Су-25

Киев • УНН

 • 814335 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Срочник Национальной гвардии Украины, которому 19 лет сбил из ПЗРК «Игла» уже шестой вражеский самолет «СУ-25». Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.

Цитата

«Строковик Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задачи защищая украинское небо на Запорожском направлении и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной «подружкой» ПЗРК «Игла», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Нацгвардиец, которого в соцсетях украинцы уже прозвали "Запорожским мстителем", снова отметился точным выстрелом.

«Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету!!! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной «сушкой»!», – отмечается в сообщении.

Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов «СУ-25» и одна крылатая ракета оккупантов.

«Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты – меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним», – отмечает боец.

Дополнение

Николаевский десантник сбил русский Су-25.

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