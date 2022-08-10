Нацгвардеец уничтожил «Иглой» российский штурмовик Су-25

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«Во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец ​​Нацгвардии совершил пуск ракеты с ПЗРК «ИГЛА» по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена», – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что роковой выстрел произвел собрат уже известного «Запорожского мстителя» – также боец ​​Национальной гвардии срочной службы.

Добавим

В июле сообщалось, что гвардиец сбил «Иглой» шесть российских штурмовиков Су-25.

Дополнение

В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный русский штурмовик Су-25.