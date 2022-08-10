Нацгвардеец уничтожил «Иглой» российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Боец Национальной гвардии Украины во время вражеского налета на Запорожском направлении с ПЗРК «ИГЛА» сбил российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.
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«Во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Нацгвардии совершил пуск ракеты с ПЗРК «ИГЛА» по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена», – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что роковой выстрел произвел собрат уже известного «Запорожского мстителя» – также боец Национальной гвардии срочной службы.
Добавим
В июле сообщалось, что гвардиец сбил «Иглой» шесть российских штурмовиков Су-25.
Дополнение
В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный русский штурмовик Су-25.