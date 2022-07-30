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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ще мінус один: десантники знищили російський штурмовик Су-25

Ще мінус один: десантники знищили російський штурмовик Су-25

Київ • УНН

 • 297547 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. На Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25, повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 29 липня, на Донеччині військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” був збитий черговий броньований штурмовик Су-25 російських окупантів", - повідомили у командуванні.

Деталі

На відео зафіксовано як догорають залишки збитого штурмовика противника, зазначили у ДШВ.

Як повідомляється, з початком широкомасштабної збройної агресії військ російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони січеславських десантників збито 29 засобів повітряного нападу противника, з них - 15 літаків, 7 вертольотів та 7 БПЛА противника.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 670 осіб.

Українські Національні Новини

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