Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 40 670 окупантів та ще 10 ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1759 (+10),



бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8),



артилерійських систем – 906 (+6),



РСЗВ - 258 (+0),



засобів ППО - 117 (+0),



літаків – 222 (+0),



гелікоптерів – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),



крилатих ракет - 174 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19),



спеціальної техніки - 78 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомило, що ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів на півдні.