Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 40 670 окупантів та ще 10 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 670 осіб, 1759 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1759 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8),
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- артилерійських систем – 906 (+6),
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- РСЗВ - 258 (+0),
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- засобів ППО - 117 (+0),
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- літаків – 222 (+0),
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- гелікоптерів – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
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- крилатих ракет - 174 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19),
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- спеціальної техніки - 78 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомило, що ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів на півдні.