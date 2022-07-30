ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів на півдні: захисники підбили підсумки дня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомили, ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів на півдні. Про це інформує УНН.
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Українські воїни продовжують бити російського агресора на південних рубежах. Протягом попередньої доби військові ЗСУ ліквідували ще 105 окупантів.
Окрім загарбників, воїнами було знищено:
7 танків Т-62 та 72;
1 гаубицю "Мста-Б";
2 самохідні артустановки;
1 самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";
17 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
2 польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
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