ОК "Південь": рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомили, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий. Про це інформує УНН.
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"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.
До того ж опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.
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