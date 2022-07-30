ОК "Південь": рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий

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"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.

До того ж опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.

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