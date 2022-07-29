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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ЗСУ ліквідували командира Костромського полку ПДВ ЗС рф – розвідка

ЗСУ ліквідували командира Костромського полку ПДВ ЗС рф – розвідка

Київ • УНН

 • 1747313 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил рф Івана Поздєєва. Про це повідомило джерело Guildhall в українській розвідці, передає УНН.

Деталі

«28 липня під час рекогносцирування місцевості снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88 парашутно-десантної дивізії Західного військового округу Збройних Сил рф Івана Поздєєва», - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що окремі підрозділи 331 парашутно-десантного полку фіксувалися у районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, як повідомляло раніше видання CNN, представник Білого дому на секретному брифінгу для членів Конгресу США назвав цифру в 75 тисяч російських солдатів, які були вбиті або поранені в Україні з моменту вторгнення.

Українські Національні Новини

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