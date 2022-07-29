ВСУ ликвидировали командира Костромского полка ВДВ ВС рф – разведка

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил рф Ивана Поздеева. Об сообщил источник Guildhall в украинской разведке, передает УНН.

Детали

«28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил рф Ивана Поздеева», - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что отдельные подразделения 331 парашютно-десантного полка фиксировались в районе населенного пункта Архангельское в Херсонской области на Криворожском направлении.

Напомним, как сообщало ранее издание CNN представитель Белого дома на секретном брифинге для членов Конгресса США назвал цифру в 75 тысяч российских солдат, которые были убиты или ранены в Украине с момента вторжения.

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