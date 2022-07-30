ОК "Юг": движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно. Об этом информирует УНН.
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"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.
К тому же опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены в Херсонской и Николаевской областях, соответственно.
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