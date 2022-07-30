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ОК "Юг": движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.

К тому же опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены в Херсонской и Николаевской областях, соответственно.

Напомним

ВСУ ликвидировали командира Костромского полка НДС ВС РФ.

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