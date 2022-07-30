ОК "Юг": движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно

Цитата

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.

К тому же опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены в Херсонской и Николаевской областях, соответственно.

Напомним

ВСУ ликвидировали командира Костромского полка НДС ВС РФ.