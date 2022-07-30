ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов на юге: защитники подвели итоги дня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов на юге. Об этом информирует УНН.
Детали
Украинские воины продолжают избивать российского агрессора на южных рубежах. За прошедшие сутки военные ВСУ ликвидировали еще 105 оккупантов.
Кроме захватчиков, воинами было уничтожено:
7 танков Т-62 и 72;
1 гаубицу "Мста-Б";
2 самоходных артустановок;
1 самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";
17 единиц бронированной и автомобильной техники;
2 полевых складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
Напомним
ОК "Юг": движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.