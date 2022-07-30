Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 670 оккупантов и еще 10 вражеских танков

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.07 ориентировочно составляли:



личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,



танков ‒ 1759 (+10),



боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8),



артиллерийских систем – 906 (+6),



РСЗО – 258 (+0),



средств ПВО - 117 (+0),



самолетов – 222 (+0),



вертолетов – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),



крылатых ракет – 174 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19),



специальной техники – 78 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщило, что ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов на юге.