Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 670 оккупантов и еще 10 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 40 670 человек, 1759 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1759 (+10),
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- боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8),
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- артиллерийских систем – 906 (+6),
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- РСЗО – 258 (+0),
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- средств ПВО - 117 (+0),
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- самолетов – 222 (+0),
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- вертолетов – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
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- крылатых ракет – 174 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19),
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- специальной техники – 78 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщило, что ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов на юге.