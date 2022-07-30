Еще минус один: десантники уничтожили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный российский штурмовик Су-25, сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
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"Вчера, 29 июля, в Донецкой области военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК “Игла” был сбит очередной бронированный штурмовик Су-25 российских оккупантов", - сообщили в командовании.
Детали
На видео зафиксировано, как догорают остатки сбитого штурмовика противника, отметили в ДШВ.
Как сообщается, с началом широкомасштабной вооруженной агрессии войск российской федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны сечеславских десантников сбито 29 средств воздушного нападения противника, из них – 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА противника.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине достигли уже около 40 670 человек.