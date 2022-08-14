Украинские военные за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52

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«Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52», - говорится в сообщении.

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Боец Национальной гвардии Украины во время вражеского налета на Запорожском направлении с ПЗРК «ИГЛА» сбил российский штурмовик Су-25.