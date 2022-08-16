Около 430 российских самолетов окружают Украину – спикер Воздушных сил ВСУ

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"Самолетов (российских – ред.) на сегодняшний день около 430 находится вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии и крыма, но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360, которые противник располагает близко к границам Украины", – рассказал Игнат .

Детали

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, штурмовую авиацию и боевые вертолеты враг использует чаще для поддержки наземных войск.

Игнат также сообщил, что в начале полномасштабной войны вокруг Украины находилось 450 самолетов и 250 вертолетов.

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В течение 3-4 последних дней фиксируют уменьшение активности российской авиации.