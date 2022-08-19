Штурма Киева в День Независимости не будет, но у россии есть другие "сюрпризы" – МВД

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"Никакого там штурма столицы или наступления россиян в этот день (24 августа – ред.) не предполагается. В то же время на вооружении россиян есть ракеты и авиабомбы, и другие, так сказать, "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения Украины. Именно поэтому в эти дни нужно особенно прислушиваться к советам, которые даем мы и военные администрации", – сказал Енин.

Дополнение

В СтратКом ВСУ сообщали, что россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество зенитных ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает вооруженных провокаций со стороны россии ко Дню Независимости 24 августа, в том числе из беларуси.