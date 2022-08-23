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Президент про загрозу збільшення обстрілів 23-24 серпня: так, вони можуть це зробити

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Загроза збільшення кількості ворожих обстрілів сьогодні та у найближчі дні дійсно існує. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.

Президент про загрозу збільшення обстрілів 23-24 серпня: так, вони можуть це зробити

Цитата

"Чи можуть вони збільшити кількість ударів? Так, вони можуть це зробити 23-24 числа. Це уся інформація, яку я маю, якою я володію. Іншої інформації у мене немає”, - повідомив Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що загроза для України є постійною.

"Ми знаємо пріоритети. По об’єктах інфраструктури б’ють або по державних інституціях. Та я не бачу, щоб щось змінилося, починаючи з 24 лютого. росія постійно це робить", - наголосив Зеленський.

Він подякував міжнародним партнерам за ту розвідінформацію, яку вони надають. Та наголосив, що Україна даватиме ворогові потужну відповідь на всі їхні дії проти України.

Раніше

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку рф на День Незалежності України.

До цього радник керівника ОП Михайло Подоляк вказував, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін при цьому зазначив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.

А керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Україна готова до можливих провокацій росії в День Незалежності, 24 серпня.

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