В Україні готові до провокацій росії 24 серпня – Сили оборони півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна готова до можливих провокацій росії в День Незалежності, 24 серпня. Про це під час брифінгу заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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На запитання, чи Україна готова до провокацій 24 серпня, Гуменюк відповіла:
"Так, ми усвідомлюємо, що це може бути, зокрема, тяжіння до таких сакральних дат у ворога, і саме цим можуть бути спровоковані ракетні атаки, може бути активізація на фронті в певних групах та формувань. Ми готові свідомо, готові до цього, і просимо мирне населення також це врахувати".
Доповнення
Оперативне командування “Південь“ повідомило, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі нарощує свою присутність.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.