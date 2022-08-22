Корабельне угруповання ворога в Чорному морі наростило свою присутність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Оперативне командування “Південь“ повідомило, що Корабельне угруповання ворога в Чорному морі нарощує свою присутність. Про це інформує УНН.
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“Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут.
При цьому напоготові 5 носів ракет типу “Калібр” із загальною кількістю понад 30, та 1 ВДК“, – йдеться у повідомленні.
У командування додали, що під вечір на узбережжі Одещини знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, що штормове море принесло до берега.
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