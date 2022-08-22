ЗСУ знищили опорні пункти із живою силою та технікою ворога у двох районах на Півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Оперативне командування “Південь“ повідомило, що ЗСУ знищили опорні пункти із живою силою та технікою ворога у двох районах. Про це повідомляє УНН.
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“Нашою авіацією завдали 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки“, – йдеться у повідомленні.
Додамо
Повітряні сили ЗСУ показали відео, як знищили черговий безпілотник рашистів.
Нагадаємо
Над Херсонською областю українські зенітники збили три ворожі безпілотники.