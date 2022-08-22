ВСУ уничтожили опорные пункты с живой силой и техникой врага в двух районах на Юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Оперативное командование “Юг“ сообщило, что ВСУ уничтожили опорные пункты с живой силой и техникой врага в двух районах. Об этом сообщает УНН.
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“Нашей авиацией нанесли 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки“, – говорится в сообщении.
Добавим
Воздушные силы ВСУ показали видео, как уничтожили очередной беспилотник рашистов.
Напомним
Над Херсонской областью украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника.