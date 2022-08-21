Над Херсонщиною зенітники збили три ворожі безпілотники

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"21 серпня, з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно “Орлан-10”), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

20 серпня українські військові збили біля Дніпра чотири російські ракети "Калібр".