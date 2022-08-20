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Точно в ціль: чотири "Калібри" росіян під Дніпром збили чотирма ракетами ЗРК

Київ • УНН

 • 249819 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні чотири російські ракети "Калібр" під Дніпром українські сили збили чотирма ракетами ЗРК, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.

Точно в ціль: чотири "Калібри" росіян під Дніпром збили чотирма ракетами ЗРК

Цитата

"В районі міста Дніпро збито 4 ракети Калібр. Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С-300", - повідомив Залужний.

Деталі

У ПС ЗСУ повідомили, що 20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Крім того, близько 9.00 ранку, зенітники Повітряних Сил збили ще один ворожий БпЛА.

Доповнення

Про те, що українська ППО збила сьогодні вранці у небі над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети "Калібр", повідомив раніше голова ОВА Валентин Резніченко.

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