Точно в ціль: чотири "Калібри" росіян під Дніпром збили чотирма ракетами ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні чотири російські ракети "Калібр" під Дніпром українські сили збили чотирма ракетами ЗРК, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.
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"В районі міста Дніпро збито 4 ракети Калібр. Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С-300", - повідомив Залужний.
Деталі
У ПС ЗСУ повідомили, що 20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
Крім того, близько 9.00 ранку, зенітники Повітряних Сил збили ще один ворожий БпЛА.
Доповнення
Про те, що українська ППО збила сьогодні вранці у небі над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети "Калібр", повідомив раніше голова ОВА Валентин Резніченко.