ППО збила над Дніпропетровщиною чотири ракети "Калібр" - голова ОВА

Цитата

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - написав Резніченко у Telegram.

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Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області, понад 300 людей залишилися без світла.