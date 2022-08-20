Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: більше 300 людей без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Про це повідомляє УНН.
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За ніч окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.
Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей. По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та "Градів".
По Криворізькому району росіяни скерували "Урагани". У Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону.
В обох районах обійшлося без втрат чи потерпілих серед цивільного населення.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи в місті. За попередніми даними – горить військова база окупантів.